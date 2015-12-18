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市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米缩减涨幅小幅收高，受空头回补和技术性买盘带动

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五缩减盘中大量涨幅，仅小幅收高，交易商称受投资人空头回补和少量技术性买盘支撑。

包括交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 在内的多个玉米合约周四挫至历史低点，之后扭转走势。对期价可能已经触及短期低点的预期带动了一些技术性买盘，而也有投资人在下周节日前对之前的空头仓位获利了结。

3月玉米合约在50日移动均线切入位遭遇阻力，本周玉米期货升0.1%，之前一周跌1.6%。

3月玉米 升1/4美分，结算价报3.74-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为269,852口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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