芝加哥期市：玉米期货跟随小麦市场小跌，因全球供应充裕

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，逆转稍早的小涨势头，交易商称，受累于全球谷物供应充裕。

投资者稍早出脱空头头寸推动价格小涨。但小麦期价重挫逾1%导致少量多头结清头寸，在节日来临前，部分投资者离场观望。

备受关注的玉米 较小麦 期货贴水降至每蒲式耳1.08美元，为近两周来最窄。

不过，短期内付运的美国玉米仍具竞争力。美国农业部周一报告，上周出口检验美国玉米71.8888万吨，高于分析师的预估，且为9月以来最高。

中国数据显示，11月以玉米为原料的乙醇进口创纪录，而乙醇副产品玉米酒糟(DDGS)进口较10月减少。 3月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.72美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为168,375口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)