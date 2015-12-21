芝加哥期市：玉米期货跟随小麦市场小跌，因全球供应充裕

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，逆转稍早的小涨势头，交易商称，受累于全球谷物供应充裕。
投资者稍早出脱空头头寸推动价格小涨。但小麦期价重挫逾1%导致少量多头结清头寸，在节日来临前，部分投资者离场观望。
备受关注的玉米 较小麦 期货贴水降至每蒲式耳1.08美元，为近两周来最窄。
不过，短期内付运的美国玉米仍具竞争力。美国农业部周一报告，上周出口检验美国玉米71.8888万吨，高于分析师的预估，且为9月以来最高。
中国数据显示，11月以玉米为原料的乙醇进口创纪录，而乙醇副产品玉米酒糟(DDGS)进口较10月减少。 3月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.72美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为168,375口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f