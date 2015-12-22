芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑1.5%，因遭遇技术性卖压

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下挫逾1%，交易商称在全球玉米等其他谷物库存充裕的情况下，受投资基金和技术性卖盘打压。
交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 跌穿3.70美元附近的周一日低，引发投资人进一步抛售，部分投资人在节前轧平仓位。该合约仍高于上周触及的历史低点3.62-1/2美元。
市场预期南美和黑海地区玉米供应价格更低，将在明年多数时间令美国供应在全球市场的需求降低，这进一步打压玉米期价。
周一市场下跌，玉米期货未平仓合约增加超过5,000口，显示投资人在建立新的空头仓位。
3月玉米 跌5-3/4美分，结算价报3.66-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为167,464口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。