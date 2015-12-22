芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑1.5%，因遭遇技术性卖压

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下挫逾1%，交易商称在全球玉米等其他谷物库存充裕的情况下，受投资基金和技术性卖盘打压。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 跌穿3.70美元附近的周一日低，引发投资人进一步抛售，部分投资人在节前轧平仓位。该合约仍高于上周触及的历史低点3.62-1/2美元。

市场预期南美和黑海地区玉米供应价格更低，将在明年多数时间令美国供应在全球市场的需求降低，这进一步打压玉米期价。

周一市场下跌，玉米期货未平仓合约增加超过5,000口，显示投资人在建立新的空头仓位。

3月玉米 跌5-3/4美分，结算价报3.66-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为167,464口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)