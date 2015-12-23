芝加哥期市：CBOT玉米期货微跌，受累于基金卖盘和供应充足

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅下挫，为连续第三日走低，交易商称在全球谷物供应充裕的情况下，受技术性和投资基金卖盘打压。

进口商关注报价更便宜的南美玉米，以及南美整体玉米生长条件有利，限制了对美国玉米现有库存的兴趣。

因出口需求低迷，美国现货玉米市场疲弱，进一步重压玉米期货价格，美国玉米出口溢价触及9月以来的最低水平。

市场交易清淡，因许多交易商在周五的圣诞假日前已经离场。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 盘中低见每蒲式耳3.64-1/2美元，较上周触及的历史低点高2美分。

3月玉米期货 跌3/4美分，结算价报3.65-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为120,515口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)