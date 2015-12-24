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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 04:15 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第四日，录得一个月来最差周表现

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第四个交易日下挫，交易商称，受压于供应充裕，以及阿根廷和巴西整体有利的作物生长条件。

玉米期货本周累积下跌2.7%，为11月13日止当周以来最差的周度表现。市场交投清淡，许多交易商在周五的圣诞假日前已经离场。

近月CBOT-3月玉米期货 盘中低见每蒲式耳3.63-1/2美元，较上周触及的历史低点仅高1美分。

美国农业部数据显示，上周出口销售玉米逾80万吨，超过分析师的预期。

但交易商称，进口商明年大部分时间可能更青睐价格便宜的南美和黑海玉米。美国和南美的玉米现货溢价走低，进一步拖累了玉米期货价格。

3月玉米期货 跌1美分，结算价报3.64-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为70,407口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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