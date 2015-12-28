芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至合约低位，因全球供应充足

路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至合约低位，交易员称，受累于全球供应充足、美国作物出口需求放缓，以及预期南美作物生长条件更加有利。
外围市场疲弱对玉米价格构成压力，原油价格 急跌逾4%，因投资者在2015年最后几个交易日继续轧平账面。
气象学家称，长期天气预报预计巴西降雨将有所增加，这特别有利于大豆生长，大豆期货已连续五个交易日下跌。
南美和黑海地区玉米价格更低，预计将在2016年大部分时间内影响对价格更高的美国玉米供应的需求。船运数据也显示，一艘运往美国东南部的巴西玉米货船预计将在1月初抵达。
近月3月 、5月 以及7月 玉米期货均触及合约低位，2017年7月 和2018年5月 合约也触及新低。
成交仍然清淡，因一些投资者仍在假期中，本周五市场将因新年假期闭市。
美国农业部今日稍早报告称，上周出口检验57.0923万吨玉米，处于分析师预计的55-67.5万吨区间之内。
3月玉米期货 跌3-1/2美分，结算价报3.61美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为134,824口。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)