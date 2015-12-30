芝加哥期市：CBOT玉米期货跌1%，因库存充足和年末卖盘

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌1%，交易员称，受累于全球作物供应充足、对美国玉米需求有限以及年末卖盘。
2015年仅剩最后一个交易日，玉米 价格势将全年下跌近10%，为连续第三年下跌。2012年的干旱天气将玉米价格推至每蒲式耳8.49美元的纪录高位，刺激全球农户扩增玉米种植面积，导致目前的供应过剩，价格随之每年都走低。
玉米期货周三徘徊在略高于昨日触及的合约低位，交投最活跃的3月合约期货 收跌3-1/2美分，报3.59美元，前一交易日低见3.57美元。
尽管价格下跌，美国玉米价格仍高于阿根廷和黑海地区玉米报价，美国供应可能在2016年大部分时间在全球市场缺乏竞争力。
CME Group的数据显示，前一交易日玉米期货未平仓合约急升逾1.7万口。
今日CBOT玉米期货成交量预计为137,809口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。