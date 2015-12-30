芝加哥期市：CBOT玉米期货跌1%，因库存充足和年末卖盘

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌1%，交易员称，受累于全球作物供应充足、对美国玉米需求有限以及年末卖盘。

2015年仅剩最后一个交易日，玉米 价格势将全年下跌近10%，为连续第三年下跌。2012年的干旱天气将玉米价格推至每蒲式耳8.49美元的纪录高位，刺激全球农户扩增玉米种植面积，导致目前的供应过剩，价格随之每年都走低。

玉米期货周三徘徊在略高于昨日触及的合约低位，交投最活跃的3月合约期货 收跌3-1/2美分，报3.59美元，前一交易日低见3.57美元。

尽管价格下跌，美国玉米价格仍高于阿根廷和黑海地区玉米报价，美国供应可能在2016年大部分时间在全球市场缺乏竞争力。

CME Group的数据显示，前一交易日玉米期货未平仓合约急升逾1.7万口。

今日CBOT玉米期货成交量预计为137,809口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)