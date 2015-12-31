芝加哥期市：CBOT玉米期货连续第三年走低，因供应充裕

路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅走低，交易商称，因全球供应充裕，以及海外市场对美国谷物的需求有限，促使投资者在年底轧平头寸。

技术图表显示，玉米期货2015年下跌9.8%，连跌第三年，且为1980年代中以来的最长年跌势。2012年的干旱天气将玉米价格推至每蒲式耳8.49美元的纪录高位，刺激全球农户扩增玉米种植面积，导致目前的供应过剩，价格随之每年都走低。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 守在周二触及的合约低位3.57美元之上，5月 和9月 等远月合约跌至合约新低。

美国农业部周四稍早报告，上周出口销售美国玉米70.52万吨，在分析师预估区间内。 3月玉米合约 跌1/4美分，报3.58-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为110,310口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)