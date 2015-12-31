芝加哥期市：CBOT玉米期货连续第三年走低，因供应充裕

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅走低，交易商称，因全球供应充裕，以及海外市场对美国谷物的需求有限，促使投资者在年底轧平头寸。
技术图表显示，玉米期货2015年下跌9.8%，连跌第三年，且为1980年代中以来的最长年跌势。2012年的干旱天气将玉米价格推至每蒲式耳8.49美元的纪录高位，刺激全球农户扩增玉米种植面积，导致目前的供应过剩，价格随之每年都走低。
交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 守在周二触及的合约低位3.57美元之上，5月 和9月 等远月合约跌至合约新低。
美国农业部周四稍早报告，上周出口销售美国玉米70.52万吨，在分析师预估区间内。 3月玉米合约 跌1/4美分，报3.58-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为110,310口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。