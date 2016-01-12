芝加哥期市：CBOT玉米期货升至两周高位，因USDA报告下调产量预估

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周二涨约1%，交易商称，此前发布的美国农业部(USDA)月度报告，下调了去年美国玉米产量预估，引发了一波空头回补。

USDA报告还显示，截至12月1日的玉米供应达到最大，但112.12亿蒲式耳的预估仅略高于去年的112.11亿蒲式耳，低于分析师预估的112.37亿蒲式耳。USDA还下调了每英亩的平均产量至168.4蒲式耳，低于11月的169.3蒲式耳。

交投最活跃的3月合约 在数据发布后两分钟，触及3.63-3/4美元的盘中高点，为12月30日以来的最高水平，但整体库存充裕、农户积极出售限制了涨幅，玉米价格从稍早的盘中高位下跌约7美分。

美国玉米在全球市场缺乏竞争力，美国农业部还将出口预估下调5,000万蒲式耳，因南美的供应价格更低。

近月CBOT-3月玉米合约 收涨5美分，报3.56-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为465,934口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)