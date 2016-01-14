芝加哥期市：CBOT玉米持平，因现货走高被全球供应充裕和小麦下跌所抵销

港报财经评论：盈利已复苏，重汽有动力--经济日报1月19日
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周四持平，交易员称，尽管美国和南美的玉米现货价格走坚，但全球谷物供应充裕压制价格。
CBOT小麦合约<0#W:>下跌近2%，限制了玉米的潜在涨幅，交投最活跃的CBOT-3月玉米 日内低位在10日移动均线切入位以上，日内高位在20日移动均线切入位以下。
玉米价格仍徘徊在接近最近触及的合约低位，这限制了农户出售，导致一些加工商和出口商的现货出价略微走高。
CME Group数据显示，玉米期货未平仓合约略有减少，因投资者对3月合约空头回补，有些展期至5月合约 等晚些时候交割的合约。
美国农业部周四报告称，上周出口销售美国玉米66.93万吨，近一半出口至全球最大买家日本，上周出口销量超过分析师预估的40-65万吨区间。
近月CBOT-3月玉米合约 持平于3.58美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为273,981口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。