芝加哥期市：CBOT玉米持平，因现货走高被全球供应充裕和小麦下跌所抵销

路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周四持平，交易员称，尽管美国和南美的玉米现货价格走坚，但全球谷物供应充裕压制价格。

CBOT小麦合约<0#W:>下跌近2%，限制了玉米的潜在涨幅，交投最活跃的CBOT-3月玉米 日内低位在10日移动均线切入位以上，日内高位在20日移动均线切入位以下。

玉米价格仍徘徊在接近最近触及的合约低位，这限制了农户出售，导致一些加工商和出口商的现货出价略微走高。

CME Group数据显示，玉米期货未平仓合约略有减少，因投资者对3月合约空头回补，有些展期至5月合约 等晚些时候交割的合约。

美国农业部周四报告称，上周出口销售美国玉米66.93万吨，近一半出口至全球最大买家日本，上周出口销量超过分析师预估的40-65万吨区间。

近月CBOT-3月玉米合约 持平于3.58美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为273,981口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)