芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一个月高位，因交易商回补空头

路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳升逾1%，至约一个月高位，交易商称受投资人空头回补和现货市场坚挺提振。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在上周五收盘后发布的报告显示，投机商净持有23.9565万口玉米空头合约，接近记录高位。

该数据令部分投资人意外，引发周二一波空头回补。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市一天。

美国农业部报告，最近一周出口检验玉米58.1479万吨，为12月21日该周以来最高，且在分析师预估区间的高端，这进一步提振了玉米期货。

美国出口检验数据早间公布后，交投最活跃的3月玉米期货 日高为3.69-1/2美元，为12月22日来最高。

美国和南美现货玉米价格坚挺，因美国农户认为价格仍在1月7日触及的历史低点附近，而不愿出售。

近月CBOT-3月玉米合约 上涨4-1/2美分，结算价报每蒲式耳3.67-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为347,414口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)