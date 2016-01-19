芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一个月高位，因交易商回补空头

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳升逾1%，至约一个月高位，交易商称受投资人空头回补和现货市场坚挺提振。
美国商品期货交易委员会(CFTC)在上周五收盘后发布的报告显示，投机商净持有23.9565万口玉米空头合约，接近记录高位。
该数据令部分投资人意外，引发周二一波空头回补。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市一天。
美国农业部报告，最近一周出口检验玉米58.1479万吨，为12月21日该周以来最高，且在分析师预估区间的高端，这进一步提振了玉米期货。
美国出口检验数据早间公布后，交投最活跃的3月玉米期货 日高为3.69-1/2美元，为12月22日来最高。
美国和南美现货玉米价格坚挺，因美国农户认为价格仍在1月7日触及的历史低点附近，而不愿出售。
近月CBOT-3月玉米合约 上涨4-1/2美分，结算价报每蒲式耳3.67-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为347,414口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)