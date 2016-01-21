芝加哥期市：CBOT玉米期货从一个月高位回落，因获利回吐

路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅下跌，交易员称，从稍早触及的一个月高位回落，受压于投资者获利回吐、技术性卖盘和美国农户出货增加。

美国能源资料协会(EIA)周度报告显示，玉米提炼的乙醇库存达到多年最大，重压了玉米期货，因大量库存和生产率下降表明乙醇制造商对玉米的现货需求减少。

早盘后段EIA发布数据后，3月玉米合约 触及12月22日以来最高的每蒲式耳3.72美元，之后价格逆转走低。大豆<0#S:>从一周低位反弹，一些投资者还卖出玉米，买进大豆。

玉米期货在过去七个交易日内第一次下跌。农户在价格处于高位时增加了对去年近纪录高位收成的出售，使一些美国加工厂和出口终端的玉米现货基差受压。

近月CBOT-3月玉米合约 下跌1-3/4美分，结算价报每蒲式耳3.67美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为406,994口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)