芝加哥期市：CBOT玉米期货从一个月高位回落，因获利回吐

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅下跌，交易员称，从稍早触及的一个月高位回落，受压于投资者获利回吐、技术性卖盘和美国农户出货增加。
美国能源资料协会(EIA)周度报告显示，玉米提炼的乙醇库存达到多年最大，重压了玉米期货，因大量库存和生产率下降表明乙醇制造商对玉米的现货需求减少。
早盘后段EIA发布数据后，3月玉米合约 触及12月22日以来最高的每蒲式耳3.72美元，之后价格逆转走低。大豆<0#S:>从一周低位反弹，一些投资者还卖出玉米，买进大豆。
玉米期货在过去七个交易日内第一次下跌。农户在价格处于高位时增加了对去年近纪录高位收成的出售，使一些美国加工厂和出口终端的玉米现货基差受压。
近月CBOT-3月玉米合约 下跌1-3/4美分，结算价报每蒲式耳3.67美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为406,994口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。