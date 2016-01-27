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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，缺乏影响市场的基本面消息

路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收平，价格困于保持了一周的狭窄区间内，交易商称，因缺乏能影响市场的基本面消息。

玉米期货仍徘徊在一个月高位附近，尽管期价未能突破周一触及的3.72-1/2美元高位。自1月22日以来，50日移动均线切入位一直是近月玉米期货的支撑位。

3月玉米合约 收平，报3.69-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为267,592口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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