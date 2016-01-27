芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，缺乏影响市场的基本面消息

路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收平，价格困于保持了一周的狭窄区间内，交易商称，因缺乏能影响市场的基本面消息。

玉米期货仍徘徊在一个月高位附近，尽管期价未能突破周一触及的3.72-1/2美元高位。自1月22日以来，50日移动均线切入位一直是近月玉米期货的支撑位。