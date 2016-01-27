芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，缺乏影响市场的基本面消息

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收平，价格困于保持了一周的狭窄区间内，交易商称，因缺乏能影响市场的基本面消息。
玉米期货仍徘徊在一个月高位附近，尽管期价未能突破周一触及的3.72-1/2美元高位。自1月22日以来，50日移动均线切入位一直是近月玉米期货的支撑位。
3月玉米合约 收平，报3.69-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为267,592口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。