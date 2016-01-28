芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低点，因技术性卖盘及担心出口需求降低

路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下挫约1%，交易商称因受到技术性卖盘打压，且投资人担心美国谷物供应的出口需求降低。

消息称中国订购了超过100万吨乌克兰玉米，投资人认为这对美国玉米价格不利。近几周，美国玉米在国际市场上的竞争处境艰难。

中国一位高级政府官员周四称，中国将下调国内玉米价格，以激发下游产业的需求并减少低价进口。中国是全球第二大玉米消费国。

美国农业部宣布，中国取消了39.5万吨的美国大豆订单，这令大豆期货承压。

交投最活跃的3月玉米合约 盘中跌至1月19日来最低的3.65美元，跌穿50日移动均线切入位，引发一轮技术性卖压。

3月玉米期货结算价报3.65-1/2美元，跌3-3/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为278,082口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)