芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低点，因技术性卖盘及担心出口需求降低

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下挫约1%，交易商称因受到技术性卖盘打压，且投资人担心美国谷物供应的出口需求降低。
消息称中国订购了超过100万吨乌克兰玉米，投资人认为这对美国玉米价格不利。近几周，美国玉米在国际市场上的竞争处境艰难。
中国一位高级政府官员周四称，中国将下调国内玉米价格，以激发下游产业的需求并减少低价进口。中国是全球第二大玉米消费国。
美国农业部宣布，中国取消了39.5万吨的美国大豆订单，这令大豆期货承压。
交投最活跃的3月玉米合约 盘中跌至1月19日来最低的3.65美元，跌穿50日移动均线切入位，引发一轮技术性卖压。
3月玉米期货结算价报3.65-1/2美元，跌3-3/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为278,082口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。