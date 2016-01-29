芝加哥期市：技术性买盘推动玉米期货跳涨1.6%，1月涨幅为6月来最大

路透芝加哥1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跳升1.6%，延续本月稍早的涨势，交易商称，受助于投资者的低吸买盘和空头回补。

技术图形显示，1月累积上扬约3.6%，为6月来最大月度涨幅，且结束了三个月连跌的颓势。

美国玉米出口改善，以及阿根廷干燥的玉米生长条件在近几日提振玉米期价，但价格上涨主要受助于月底和技术性买盘，因投资者继续出脱稍早建立的空头头寸。

近月3月玉米期货 在收盘前最后几分钟追平周一触及的一个月高位3.72-1/2美元。但未能升穿该水平。该合约收高6-1/2美分，报每蒲式耳3.72美元。

另外，今日的涨幅为12月3日以来最大。本周，玉米期货攀升0.3%，连涨第三周。

美国农业部周五稍早称，上周出口美国玉米81.7万吨，接近分析师预估区间的低端。

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,457口。(完)

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