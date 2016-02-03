芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因触及六周高位后有获利了结

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅下跌，交易商称，因在前一交易日触及六周高位后有技术性卖盘和获利了结。
预计阿根廷将有对玉米生长有利的降雨也重压了CBOT玉米价格。在美国农业部下周发布供应前景报告前，Informa Economics上调阿根廷玉米产量预期。
CBOT－3月玉米合约 盘中一度距离周二触及的12月22日以来最高的每蒲式耳3.73-3/4美元不到1/2美分。
玉米价格仍在相对狭窄的区间内交易，因投资者在价格下跌时回补空头，而农户在价格上涨时增加销售。
3月玉米合约 跌1-1/2美分，报3.71美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,896口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%