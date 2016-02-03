芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因触及六周高位后有获利了结

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅下跌，交易商称，因在前一交易日触及六周高位后有技术性卖盘和获利了结。

预计阿根廷将有对玉米生长有利的降雨也重压了CBOT玉米价格。在美国农业部下周发布供应前景报告前，Informa Economics上调阿根廷玉米产量预期。

CBOT－3月玉米合约 盘中一度距离周二触及的12月22日以来最高的每蒲式耳3.73-3/4美元不到1/2美分。

玉米价格仍在相对狭窄的区间内交易，因投资者在价格下跌时回补空头，而农户在价格上涨时增加销售。

3月玉米合约 跌1-1/2美分，报3.71美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,896口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)