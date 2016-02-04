芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术性卖盘和预告阿根廷将降雨

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第二日下跌，受压于技术性卖盘和预报称阿根廷将迎来对对作物有利的降雨。

玉米价格早盘上涨，但未能突破近期触及的六个月高位后掉头向下。交投最活跃的3月合约 在50日移动均线切入位寻获下行支撑，收盘基本持平于10日移动均线切入位。

Commodity Weather Group称，预计阿根廷作物生长地区周五开始降雨，并持续到下周初，降水预计将限制作物生长地区的单产量损失，该地区最近数周天气干旱。

美国农业部稍早报告称，截至1月28日当周，出口销售美国旧作玉米112.9万吨，新作玉米1.44万吨，高于80-100万吨的分析师预估区间。

3月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.68-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为291,157口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)