芝加哥期市：玉米期货受技术性卖盘打压走低，本周录得年内最大跌幅

路透芝加哥2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至一周低位，交易商称，受累于技术性卖盘，以及阿根廷迎来对作物生长有利的降雨。

技术图表显示，玉米期货 本周下跌约1.7%，为年内迄今最大周跌幅。

交投最活跃的3月玉米合约 周二触及六周高位3.73-3/4美元，但因美国农户增加卖出而无法守住涨幅。自周二后，该合约日日走低，为年内迄今最长跌势。

小麦期货跌幅超过玉米市场，因埃及取消了小麦标购。小麦较玉米溢价跌至1.01美元，为两个月最低。

气象学家称，预报显示阿根廷周末将有零星降雨，对玉米和大豆作物生长有利，这两类作物已经受益于基本温和的天气状况。

美国农业部将于2月9日公布月度供需报告，分析师普遍预计，政府将上调美国玉米库存预估，下调全球库存预估。报告将凸显出美国谷物在全球市场上竞争力有多低下。 3月玉米合约 跌2-3/4美分，报3.65-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为398,203口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)