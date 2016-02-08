芝加哥期市：玉米期货跌至三周低位，因技术性卖盘和阿根廷降雨

路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至三周最低位，交易商称，受累于技术性卖盘，以及阿根廷迎来对作物生长有利的降雨。

商品市场和股市因担心全球经济增长放缓而普遍遭遇抛售，重压了玉米价格。

玉米价格连续第四个交易日下挫，交投最活跃的3月玉米合约 自去年12月以来首次跌破100日移动均线切入位的支撑位。

根据Commodity Weather Group，阿根廷周末的总降雨量持平或高于预估，帮助缓解了该国部分地区乾旱的耕地状况。

美国农业部稍早称，上周出口检验美国玉米43.856万吨，低于分析师的65-77.5万吨的预估区间。

3月玉米合约 跌3-1/2美分，报3.62-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为582,145口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)