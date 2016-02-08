芝加哥期市：玉米期货跌至三周低位，因技术性卖盘和阿根廷降雨

欧洲已公布经济指标--2017/1/19
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至三周最低位，交易商称，受累于技术性卖盘，以及阿根廷迎来对作物生长有利的降雨。
商品市场和股市因担心全球经济增长放缓而普遍遭遇抛售，重压了玉米价格。
玉米价格连续第四个交易日下挫，交投最活跃的3月玉米合约 自去年12月以来首次跌破100日移动均线切入位的支撑位。
根据Commodity Weather Group，阿根廷周末的总降雨量持平或高于预估，帮助缓解了该国部分地区乾旱的耕地状况。
美国农业部稍早称，上周出口检验美国玉米43.856万吨，低于分析师的65-77.5万吨的预估区间。
3月玉米合约 跌3-1/2美分，报3.62-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为582,145口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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