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市场报道 | 2016年 2月 13日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至四周低位，因技术性卖盘

路透芝加哥2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至四周最低水平，过去八个交易日中有七日下跌，交易员称，因技术性卖盘，以及全球谷物供应充裕。

近月玉米合约 盘中触及1月15日来最低水准每蒲式耳3.58-1/4美元，本周下跌1.8%，连跌第二周。

玉米价格出现技术性超卖，处于所有主要移动均线之下，但投资者几乎找不到建立新多头头寸的理由，此前美国农业部周二预计，今年全球玉米供应可能达到纪录高位，因南美玉米丰收。

CBOT交易所下周一将因美国总统日休市。

3月玉米合约 收盘下跌1-1/2在3.58-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为367,535口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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