芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至四周低位，因技术性卖盘

投行观点：Tutor Perini目标价从30美元上调至35，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透芝加哥2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至四周最低水平，过去八个交易日中有七日下跌，交易员称，因技术性卖盘，以及全球谷物供应充裕。
近月玉米合约 盘中触及1月15日来最低水准每蒲式耳3.58-1/4美元，本周下跌1.8%，连跌第二周。
玉米价格出现技术性超卖，处于所有主要移动均线之下，但投资者几乎找不到建立新多头头寸的理由，此前美国农业部周二预计，今年全球玉米供应可能达到纪录高位，因南美玉米丰收。
CBOT交易所下周一将因美国总统日休市。
3月玉米合约 收盘下跌1-1/2在3.58-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为367,535口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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