芝加哥期市：玉米期货连升第二日至逾一周高位，因空头回补

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥2月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二日上涨，因投资者在看到市场技术性超卖信号后，继续出脱空头头寸，交易商称。
近月3月玉米合约 涨穿包括50日移动均线切入位在内的数个移动均线切入位，这进一步引发了买盘，价格在收盘前几分钟飙涨至盘中高位，达到2月5日以来最高的3.67-1/2美元。
3月玉米合约收盘报3.67-1/4美元，上涨4-1/4美分。
投资者继续将3月合约展期至如5月 和7月 合约等远月合约。3月/5月合约价差1CH6-K6达到两周高位。
今日CBOT玉米期货成交量预计为308,996口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。