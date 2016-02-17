芝加哥期市：玉米期货连升第二日至逾一周高位，因空头回补

路透芝加哥2月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二日上涨，因投资者在看到市场技术性超卖信号后，继续出脱空头头寸，交易商称。

近月3月玉米合约 涨穿包括50日移动均线切入位在内的数个移动均线切入位，这进一步引发了买盘，价格在收盘前几分钟飙涨至盘中高位，达到2月5日以来最高的3.67-1/2美元。

3月玉米合约收盘报3.67-1/4美元，上涨4-1/4美分。

投资者继续将3月合约展期至如5月 和7月 合约等远月合约。3月/5月合约价差1CH6-K6达到两周高位。

今日CBOT玉米期货成交量预计为308,996口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)