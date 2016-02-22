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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周高位，因美国出口销售数据好于预期

路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周一跳涨至约两周高位，交易员称，受助于空头回补和美国供应出口需求增加。

美国农业部称，出口商向哥伦比亚售出10万吨美国玉米，这是本月以来第七日单日销量达到或超过10万吨。消息出来后，价格涨至盘中高位，近月3月玉米期货触及每蒲式耳3.69-1/4美元的盘中高位。

上午中段，当美国农业部发布报告称，上周出口销售美国玉米90.0323万吨、高于预期后，玉米达到盘中高位，后略微消减涨幅。

近月3月玉米期货 收盘上涨2美元，报3.67-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为484,464口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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