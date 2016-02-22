芝加哥期市：CBOT玉米触及两周高位，因美国出口销售数据好于预期

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周一跳涨至约两周高位，交易员称，受助于空头回补和美国供应出口需求增加。
美国农业部称，出口商向哥伦比亚售出10万吨美国玉米，这是本月以来第七日单日销量达到或超过10万吨。消息出来后，价格涨至盘中高位，近月3月玉米期货触及每蒲式耳3.69-1/4美元的盘中高位。
上午中段，当美国农业部发布报告称，上周出口销售美国玉米90.0323万吨、高于预期后，玉米达到盘中高位，后略微消减涨幅。
近月3月玉米期货 收盘上涨2美元，报3.67-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为484,464口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
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路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。