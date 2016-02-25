芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至六周低位，受累于美国玉米种植面积前景

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透芝加哥2月25日 - 芝加哥期货交易所玉米期货<0#C:>周四连续第三日下跌，交易员称，受压于全球供应充裕，以及美国农业部预估春季玉米种植面积增加。
近月玉米合约 过去三日下跌3%，为去年11月以来最大跌势，玉米走势弱于小麦 和大豆 。
小麦和玉米价差<0#1W-C:>周三触及多年低位后出现逆转，一些交易员买入小麦，卖出玉米。
美国农业部在年度前景展望论坛期间预计称，玉米种植面积增加200万英亩，至9,000万英亩，与预估均值8,960万亩基本一致。基于农户的更具体的种植面积调查预估结果将于3月底发布。
美国农业部稍早称，上周出口销售美国玉米超过100万吨，符合分析师的预估区间，美国玉米最近几周在全球市场竞争力较强。
近月3月玉米期货 收盘下跌4-1/4美元，报3.55-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为435,235口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f