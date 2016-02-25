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市场报道 | 2016年 2月 26日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至六周低位，受累于美国玉米种植面积前景

路透芝加哥2月25日 - 芝加哥期货交易所玉米期货<0#C:>周四连续第三日下跌，交易员称，受压于全球供应充裕，以及美国农业部预估春季玉米种植面积增加。

近月玉米合约 过去三日下跌3%，为去年11月以来最大跌势，玉米走势弱于小麦 和大豆 。

小麦和玉米价差<0#1W-C:>周三触及多年低位后出现逆转，一些交易员买入小麦，卖出玉米。

美国农业部在年度前景展望论坛期间预计称，玉米种植面积增加200万英亩，至9,000万英亩，与预估均值8,960万亩基本一致。基于农户的更具体的种植面积调查预估结果将于3月底发布。

美国农业部稍早称，上周出口销售美国玉米超过100万吨，符合分析师的预估区间，美国玉米最近几周在全球市场竞争力较强。

近月3月玉米期货 收盘下跌4-1/4美元，报3.55-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为435,235口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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