芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至六周低位，受累于美国玉米种植面积前景

近月玉米合约 过去三日下跌3%，为去年11月以来最大跌势，玉米走势弱于小麦 和大豆 。

小麦和玉米价差<0#1W-C:>周三触及多年低位后出现逆转，一些交易员买入小麦，卖出玉米。

美国农业部在年度前景展望论坛期间预计称，玉米种植面积增加200万英亩，至9,000万英亩，与预估均值8,960万亩基本一致。基于农户的更具体的种植面积调查预估结果将于3月底发布。