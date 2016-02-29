芝加哥期市：月底卖盘和需求不振拖累玉米期货连跌第五日，本月急挫近5%

路透芝加哥2月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连跌第五日，触及一个半月低位，交易商称，受累于需求不振和月底卖盘。

技术图表显示，玉米期货2月下跌4.9%，为7月下跌逾10%以来的最大月度跌幅。玉米期价在2月2日触及约一个月高位，之后多数时间走低，受累于全球谷物供应创纪录，以及对美国谷物的海外需求有限。

交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 盘中触及1月12日以来最低3.56-3/4美元。

近月3月玉米合约 跌幅受限，因芝加哥商业交易所集团(CME Group)周五盘后公布的数据显示，该合约首个交割通知日无交割。交易商和分析师预计最多有300口合约交割。

5月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.57美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,385口。(完)

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