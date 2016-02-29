芝加哥期市：月底卖盘和需求不振拖累玉米期货连跌第五日，本月急挫近5%

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥2月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连跌第五日，触及一个半月低位，交易商称，受累于需求不振和月底卖盘。
技术图表显示，玉米期货2月下跌4.9%，为7月下跌逾10%以来的最大月度跌幅。玉米期价在2月2日触及约一个月高位，之后多数时间走低，受累于全球谷物供应创纪录，以及对美国谷物的海外需求有限。
交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 盘中触及1月12日以来最低3.56-3/4美元。
近月3月玉米合约 跌幅受限，因芝加哥商业交易所集团(CME Group)周五盘后公布的数据显示，该合约首个交割通知日无交割。交易商和分析师预计最多有300口合约交割。
5月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.57美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为250,385口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。