芝加哥期市：玉米期货跌至合约低位，因技术性卖盘和供应充裕

加拿大股市：受Cameco暴跌拖累收低，能源股因油价下滑而承压
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二多数跌至合约低位，交易商称，受累于全球谷物供应充裕，和技术性卖盘。
近月CBOT-3月合约 基本持平，自本周进入交割周期以来，该合约尚无交割。
交投最活跃的CBOT-5月合约 跌至1月12日以来最低，但守在1月7日触及的合约低位3.54-1/4之上。
3月/5月合约价差1CH6-K6跳升至逾两年高位。
其他合约均逆转稍早的小涨之势，连跌第六日，且绝大多数合约触及新低。
美国农业部称，到夏末，全球玉米和小麦库存预计将会增至创纪录水平，因供应增长快于需求。
另外，市场臆测中国不久将会出台政策，压低国内玉米价格，以减缓玉米进口。这一因素今天继续发酵。 5月玉米合约 跌1-1/4美分，报3.55-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为263,794口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.00 -0.12 -0.12 1322022 京东 27.16 -0.05 -0.18 5974193 新浪 67.98 +1.11 +1.66 497638 搜狐 39.70 +0.71 +1.82 313219 网易 235.78 -7.30 -3.00 1207557 百度 176.54 -0.42 -0.24 2001947 台湾 台湾积体电路 29.49 -0.13 -0.44 1687230 联电
* 美元上涨，此前触及12月8日来最低水准 * 叶伦的讲话，被视为对美元利多 * 英镑下跌，上日创下至少1998年来最大单日升幅 * 美国通胀数据显示美联储仍在2017年升息路径上 路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲 话暗示，联储准备未来一年快速加息。 叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不 愿意看到的意外的风险。 美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元<E UR=>上升0.2%，兑英镑 大涨1.2%，兑日圆 急升1.5%。 英镑兑美元 在周二录得至少1998年来表现最好的一日。 美元指数 报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。 “叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe M