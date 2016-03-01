芝加哥期市：玉米期货跌至合约低位，因技术性卖盘和供应充裕

《全球汇市》美元上涨，因叶伦言论暗示美联储快速加息

* 美元上涨，此前触及12月8日来最低水准 * 叶伦的讲话，被视为对美元利多 * 英镑下跌，上日创下至少1998年来最大单日升幅 * 美国通胀数据显示美联储仍在2017年升息路径上 路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲 话暗示，联储准备未来一年快速加息。 叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不 愿意看到的意外的风险。 美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元<E UR=>上升0.2%，兑英镑 大涨1.2%，兑日圆 急升1.5%。 英镑兑美元 在周二录得至少1998年来表现最好的一日。 美元指数 报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。 “叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe M