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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至合约低位，因技术性卖盘和供应充裕

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二多数跌至合约低位，交易商称，受累于全球谷物供应充裕，和技术性卖盘。

近月CBOT-3月合约 基本持平，自本周进入交割周期以来，该合约尚无交割。

交投最活跃的CBOT-5月合约 跌至1月12日以来最低，但守在1月7日触及的合约低位3.54-1/4之上。

3月/5月合约价差1CH6-K6跳升至逾两年高位。

其他合约均逆转稍早的小涨之势，连跌第六日，且绝大多数合约触及新低。

美国农业部称，到夏末，全球玉米和小麦库存预计将会增至创纪录水平，因供应增长快于需求。

另外，市场臆测中国不久将会出台政策，压低国内玉米价格，以减缓玉米进口。这一因素今天继续发酵。 　　5月玉米合约 跌1-1/4美分，报3.55-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为263,794口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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