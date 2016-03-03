芝加哥期市：玉米期货从七周低位反弹收涨，受助于一波空头回补

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小涨，从稍早触及的七周低位反弹，交易商称，受助于一波空头回补和小麦市场上扬。
玉米期价陷于狭窄区间内，盘中多数时间小跌，最后几分钟反弹小涨。7月 和9月合约 等几个合约盘中触及合约新低，后反弹收涨。
交投最活跃的5月玉米合约 盘中跌至3.54-1/4美元，追平1月7日触及的合约低位，收盘上扬1/2美分，报每蒲式耳3.56-3/4美元。近月3月合约 小跌，本周稍早的看涨套利交易被逆转，尽管到目前为止，3月合约没有交割。
小麦期货上扬多达2%，因空头回补和担忧美国大平原干燥天气和密西西比河三角洲地区的潮湿天气可能影响收成。
美国农业部稍早称，上周出口美国玉米109.8万吨，接近分析师预估区间70-110万吨的高端。
投资者静待美国农业部下周公布月度供需报告，和月底的美国年度种植前景报告，预计报告将显示春季玉米播种面积增加。
今日CBOT玉米期货成交量预计为235,492口。(完)
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(编译 母红; 审校)