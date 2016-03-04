芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，因空头回补和大豆急升

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小升，交易商称，受助于空头回补，和大豆期货急升。

玉米期货连涨第三日，之前跌至六周低位。本周，玉米期货 周线基本持平，仅上扬1-3/4美分。

交投最活跃的5月玉米期货 稍早触及日高3.60-3/4美元，后在100日移动均线遇阻，并削减跌幅，收报3.58-1/4美元，日内上扬1-3/4美分。

芝加哥商业交易所(CME)报告，有19口3月合约 交割，为进入交割期以来首见。

大豆期货录得年内迄今最大单日涨幅，因市场认为巴西雷亚尔 走强，可能导致部分进口商从美国而不是巴西购买大豆。

周五大豆期货上扬，小麦市场周四攀升，给玉米期价的提振微乎其微，因全球供应充裕，且普遍预计美国农户春季将增加玉米播种面积。

接受路透调查的分析师预计，美国农业部将在月度供需报告中上调美国玉米结转库存预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为275,961口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)