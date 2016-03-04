芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，因空头回补和大豆急升

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小升，交易商称，受助于空头回补，和大豆期货急升。
玉米期货连涨第三日，之前跌至六周低位。本周，玉米期货 周线基本持平，仅上扬1-3/4美分。
交投最活跃的5月玉米期货 稍早触及日高3.60-3/4美元，后在100日移动均线遇阻，并削减跌幅，收报3.58-1/4美元，日内上扬1-3/4美分。
芝加哥商业交易所(CME)报告，有19口3月合约 交割，为进入交割期以来首见。
大豆期货录得年内迄今最大单日涨幅，因市场认为巴西雷亚尔 走强，可能导致部分进口商从美国而不是巴西购买大豆。
周五大豆期货上扬，小麦市场周四攀升，给玉米期价的提振微乎其微，因全球供应充裕，且普遍预计美国农户春季将增加玉米播种面积。
接受路透调查的分析师预计，美国农业部将在月度供需报告中上调美国玉米结转库存预估。
今日CBOT玉米期货成交量预计为275,961口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选