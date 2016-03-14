芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周高位，因投资者出脱空头头寸

路透芝加哥3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至约三周最高，交易商称，受助于一轮空头回补，因上周监管机构公布的数据显示，投资者持有创纪录规模的净空头头寸。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在上周五收盘后发布的一份报告称，包括对冲基金在内的非商业交易商持有26.5394万口玉米期货净空头头寸，规模为2006年以来最大。

密西西比河三角洲出现洪涝，拖慢美国部分地区的早期玉米播种，这也扶助支撑价格。密西西比河三角洲通常是美国最早开始播种玉米的地区。

近几周，美国玉米在全球市场的竞争力增强，需求带动现货市场买盘增加，进而支撑期货价格。

美国农业部表示，上周出口检验美国玉米80.4499万吨，市场预估区间为75-90万吨。

3月玉米期货合约 在1701 GMT到期，结算价报每蒲式耳3.66-3/4美元，上扬3/4美分。芝加哥商业交易所(CME)称，有239口3月合约交割，为本交割周期以来最高水平。

5月玉米合约 升3-3/4美分，报3.68-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为243,819口。(完)

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