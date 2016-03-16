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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：玉米期货受技术性卖盘打压走低，但美元转跌后削减跌幅

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌，受累于少量技术性卖盘，交易商称，在尾盘削减跌幅。

今日多数时间玉米承压，因美元指数 攀升。

但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计今年将升息两次，每次25个基点后，美元转升为跌，玉米触及日内高位。联储此次升息次数预期较去年12月减半。

另外，利空的套利交易也拖累玉米期货走低，交投最活跃的5月玉米合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元，略低于本周稍早触及的三周高位3.69-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为158,053口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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