芝加哥期市：玉米期货受技术性卖盘打压走低，但美元转跌后削减跌幅

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌，受累于少量技术性卖盘，交易商称，在尾盘削减跌幅。
今日多数时间玉米承压，因美元指数 攀升。
但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计今年将升息两次，每次25个基点后，美元转升为跌，玉米触及日内高位。联储此次升息次数预期较去年12月减半。
另外，利空的套利交易也拖累玉米期货走低，交投最活跃的5月玉米合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元，略低于本周稍早触及的三周高位3.69-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为158,053口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选