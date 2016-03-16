芝加哥期市：玉米期货受技术性卖盘打压走低，但美元转跌后削减跌幅

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌，受累于少量技术性卖盘，交易商称，在尾盘削减跌幅。

但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计今年将升息两次，每次25个基点后，美元转升为跌，玉米触及日内高位。联储此次升息次数预期较去年12月减半。

另外，利空的套利交易也拖累玉米期货走低，交投最活跃的5月玉米合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元，略低于本周稍早触及的三周高位3.69-1/4美元。