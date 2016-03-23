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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，因技术性卖盘和获利了结

路透芝加哥3月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌，交易商称，受累于技术性卖盘和在跳升至近一个月最高后出现的获利了结。

美元走强，以及全球谷物供应充裕也重压玉米市场。交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.68-1/2美元，仍徘徊在上周四触及的数周高位3.72美元附近。

看空套利交易导致12月 和3月 等远月玉米期货的跌幅大于近月合约。

上述价差走势与美国中西部东部地区现货市场相对强劲，以及预计美国春季玉米播种面积增加这两个因素相关。美国农业部将于3月31日发布年度种植面积预估报告。

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,983口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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