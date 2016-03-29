芝加哥期市：玉米期货升至逾一个月最高，自10月来首次升穿100日移动均线

路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二升至逾一个月最高水准，交易商称在自10月来首次升穿100日移动均线切入位后，玉米期货扩大稍早的涨幅。

交投最活跃的CBOT-5月玉米 在收盘前最后几分钟触及日高3.73美元，为2月22日来最高。不过玉米期货相对大豆和小麦期货的涨幅较小。

在美国农业部周四发布年度种植意向和季度库存报告前，投资人也在轧平仓位。市场普遍预计美国农业部将公布玉米种植面积增加。

中国今年将在东北三省和内蒙将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制。 交易商表示，该消息在市场普遍预料之中，对美国玉米价格的影响微乎其微。

5月玉米期货收高2-1/2美分，结算价报每蒲式耳3.73美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为268,619口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)