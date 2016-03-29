芝加哥期市：玉米期货升至逾一个月最高，自10月来首次升穿100日移动均线

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二升至逾一个月最高水准，交易商称在自10月来首次升穿100日移动均线切入位后，玉米期货扩大稍早的涨幅。
交投最活跃的CBOT-5月玉米 在收盘前最后几分钟触及日高3.73美元，为2月22日来最高。不过玉米期货相对大豆和小麦期货的涨幅较小。
在美国农业部周四发布年度种植意向和季度库存报告前，投资人也在轧平仓位。市场普遍预计美国农业部将公布玉米种植面积增加。
中国今年将在东北三省和内蒙将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制。 交易商表示，该消息在市场普遍预料之中，对美国玉米价格的影响微乎其微。
5月玉米期货收高2-1/2美分，结算价报每蒲式耳3.73美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为268,619口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。