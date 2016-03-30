芝加哥期市：玉米期货创1月来最大单日跌幅，在USDA报告前遭遇技术性卖压

路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周三下跌多达1.6%，在美国农业部(USDA)周四中午发布关键种植和库存数据前出现技术性卖盘和仓位调整。

从技术图形上看，玉米期货今日的跌幅为2016年首个交易日1月4日以来最大，价格因空头套利交易下跌，在跌穿100日移动均线切入位后扩大跌幅。

一些投资者在玉米价格稍早触及七周高位的每蒲式耳3.74美元后锁定利润，后玉米价格掉头向下大幅下挫。CME Group数据显示，前一交易日价格上涨后出现空头回补，周二未平仓玉米合约减少14,395口，为一个月以来的最大降幅。

美国农业部将于周四发布种植意愿和季度作物库存报告，路透调查的分析师预计，美国玉米种植面积将增加。

5月玉米期货 收跌6美分，结算价报每蒲式耳3.67美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为328,712口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)