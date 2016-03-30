芝加哥期市：玉米期货创1月来最大单日跌幅，在USDA报告前遭遇技术性卖压

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周三下跌多达1.6%，在美国农业部(USDA)周四中午发布关键种植和库存数据前出现技术性卖盘和仓位调整。
从技术图形上看，玉米期货今日的跌幅为2016年首个交易日1月4日以来最大，价格因空头套利交易下跌，在跌穿100日移动均线切入位后扩大跌幅。
一些投资者在玉米价格稍早触及七周高位的每蒲式耳3.74美元后锁定利润，后玉米价格掉头向下大幅下挫。CME Group数据显示，前一交易日价格上涨后出现空头回补，周二未平仓玉米合约减少14,395口，为一个月以来的最大降幅。
美国农业部将于周四发布种植意愿和季度作物库存报告，路透调查的分析师预计，美国玉米种植面积将增加。
5月玉米期货 收跌6美分，结算价报每蒲式耳3.67美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为328,712口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。