芝加哥期市：CBOT玉米创8月来最大单日跌幅，因农业部预计种植面积大增

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四重挫逾4%，至合约低位，交易员称，此前美国农业部预计美国玉米播种面积大幅增加，令投资者感到意外。

2017年5月到期前的所有玉米合约均创合约低位，后小幅缩减跌幅，近月5月合约 触及2015年9月4日以来最低的每蒲式耳3.47-1/2美元。

玉米期货 连续第三个季度下跌，2016年第一季下跌2.3%，3月下跌0.8%。在周四暴跌前，玉米期货本可录得月度和季度涨幅，今日录得去年8月12日以来最大单日跌幅。

美国农业部在中午发布的年度种植意向报告中称，春季玉米种植面积预计为9,360.1万英亩，较去年增加6.4%，高于分析师8,900-9,100万英亩的预估区间。玉米现种植面积为2013年达到9,536.5万英亩以来最高。

政府报告显示，玉米种植面积增加令大豆和小麦种植面积减少，小麦期货价格<0#W:>和备受关注的小麦/玉米价差1W-CK6跳涨至小麦溢价达到两个半月来最高。

政府报告还称，截至3月1日玉米库存总量为78.08亿蒲式耳，基本符合78.01亿蒲式耳的分析师预估均值。

5月玉米期货 收跌15-1/2美分，结算价报每蒲式耳3.51-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为895,014口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)