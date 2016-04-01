芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，受助于深跌后的低吸买盘

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小涨，交易商称，稍早触及合约低位后，在少量低吸买盘带动下反弹。美国农业部周四公布的种植面积预估今日稍早继续拖累玉米市场表现。

玉米期货 周线下跌约4.5%，为7月以来最大周跌幅。多数跌幅来自于周四，当日农业部预计，今年美国玉米种植面积将为9,360万英亩，高于分析师预估区间的高端。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)周五称，周四玉米期货成交量触及创纪录的93.025万口。未平仓合约增加逾5万口，表明部分投资者建立新空头头寸。

不过，到目前为止，美国中西部玉米种植带的播种还没有开始，而湿冷天气形态可能导致部分农户无法提早开始春季田间作业，并可能导致部分农户改种大豆。

玉米市场周五多数时间走低，尾盘的一波买盘提振市场在最后几分钟反弹。近月CBOT-5月玉米期货 收涨2-1/2美分，报每蒲式耳3.54美元，稍早触及合约低位3.47-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为503,225口。(完)

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