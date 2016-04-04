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市场报道 | 2016年 4月 5日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅涨跌互现，因多头套利交易和技术性压力

路透芝加哥4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周一小幅涨跌互现，近月5月合约 小幅走高，远月合约下挫，交易员称，因多头的套利交易。

投资者继续消化上周发布的美国农业部的利空报告，该报告预计美国玉米种植面积为2013年以来最大，导致价差交易，令12月新作物合约 受重压。

交易员也出脱一些玉米/大豆价差交易头寸，被密切关注的11月大豆 和12月玉米之间比率小幅下跌，该比率可以帮助决定农户的种植决定，此前大豆相对价值在上周触及2014年以来最高。

玉米合约继续持于上周五触及的合约低位之上，促使一些投资者出脱稍早的看跌头寸。

美国农业部周一上午称，上周出口检验105.4万吨玉米，高于分析师75-95万吨的预估区间。

近月CBOT-5月玉米期货 收涨1/2美分，报每蒲式耳3.54-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为312,491口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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