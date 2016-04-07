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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及一周高位，因美国出口良好和技术性买盘

路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)玉米期货<0#C:>周四连续第五日上涨，交易员称，受助于技术性买盘，美国出口销售强劲，及现货市场需求强劲。

被密切关注的5/7月玉米价差1CK6-N6涨至约一年半最高水平，多头套利交易表明近期需求强劲。

CBOT-5月玉米期货 仍比一周前水平低约6美分，当时美国农业部远高于预期的玉米种植面积预估数据令交易员大吃一惊，将价格大幅推低。

稍早美国农业部称，上周出口销售美国玉米94.52万吨，为三周来最多。玉米出货量为113.8万吨，为去年7月以来最高。

5月玉米 收涨3-1/2美分，报3.61-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为498,325口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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