芝加哥期市：CBOT玉米期货触及一周高位，因美国出口良好和技术性买盘

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)玉米期货<0#C:>周四连续第五日上涨，交易员称，受助于技术性买盘，美国出口销售强劲，及现货市场需求强劲。
被密切关注的5/7月玉米价差1CK6-N6涨至约一年半最高水平，多头套利交易表明近期需求强劲。
CBOT-5月玉米期货 仍比一周前水平低约6美分，当时美国农业部远高于预期的玉米种植面积预估数据令交易员大吃一惊，将价格大幅推低。
稍早美国农业部称，上周出口销售美国玉米94.52万吨，为三周来最多。玉米出货量为113.8万吨，为去年7月以来最高。
5月玉米 收涨3-1/2美分，报3.61-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为498,325口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5