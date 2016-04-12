芝加哥期市：玉米期货创年内最大日涨幅，因商品市场普涨和多头套利交易

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二录得年内迄今最大日涨幅，交易商称，受助于多头套利交易，以及在原油等外围商品市场普涨的情况下出现空头回补。
玉米价格上涨，尽管美国农业部中午公布的数据预计，美国玉米结转库存增加，因对饲料和食品的需求减少，以及长期天气预报显示，天气状况对美国玉米播种有利。
近月5月玉米合约 收涨6美分，报每蒲式耳3.62-3/4美元，为3月31日以来最高收位。受美国农业部预计美国玉米种植面积将大于预期拖累，3月31日玉米期价重挫4%。今日涨幅为1.8%，为12月以来最大。
由于玉米期价仍在3月底触及的数周高位之下，美国农户继续推迟玉米实货销售，支持了对近月合约多头套利交易。5月/12月玉米价差1CK6-Z6触及近六个月最高。
今日CBOT玉米期货成交量预计为671,900口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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