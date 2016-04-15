芝加哥期市：CBOT玉米期货触及四个月高位，因基金买盘和巴西天气干燥

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五收涨，交易商称，因基金买盘和美国出口需求强劲，提振市场升至四个月高位。

对今年下半年出现拉尼娜天气现象的几率不断上升的忧虑扶助支撑玉米价格。拉尼娜增加了美国中西部出现干热天气的可能性，可能威胁玉米收成。

对巴西天气对作物生长不利的担忧也支撑玉米市场。分析师称，巴西部分地区天气干燥，已损及部分冬季作物的收成前景，且预报称，未来数周作物授粉期气温较高，暗示收成可能进一步萎缩。

近月CBOT-5月玉米期货 连续第四日收涨，攀升4-1/2美分，收报每蒲式耳3.78-1/2美元。该合约本周上扬4.5%，为9月初以来现货月合约的最大周度涨幅。

美国农业部确认民间出口商出口销售34.42万吨美国玉米，2015/16年交割，目的地不明。

今日CBOT玉米期货成交量预计为647,556口。(完)

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