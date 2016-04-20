芝加哥期市：CBOT玉米期货急升至六个半月高位，受助于基金买盘

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三急升近3%，至六个半月最高，交易商称，受助于投资基金和根据技术图表进行交易的交易员买盘，以及出口需求改善。
近月CBOT-5月玉米合约 盘中跳升至200日移动均线之上，为去年10月来首次，之后引发进一步买盘，市场成交活跃。在4月1日跌至合约低位后，玉米期货每个交易日都走高。
美国农业部稍早表示，出口商出口销售13.6万吨美国玉米，目的地不祥。这是一周以来，第四日出口销量不低于10万吨。 5月玉米合约 升10-1/4美分，报3.94-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为692,110口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。