芝加哥期市：CBOT玉米期货急升至六个半月高位，受助于基金买盘

路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三急升近3%，至六个半月最高，交易商称，受助于投资基金和根据技术图表进行交易的交易员买盘，以及出口需求改善。

近月CBOT-5月玉米合约 盘中跳升至200日移动均线之上，为去年10月来首次，之后引发进一步买盘，市场成交活跃。在4月1日跌至合约低位后，玉米期货每个交易日都走高。