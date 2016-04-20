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市场报道 | 2016年 4月 21日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货急升至六个半月高位，受助于基金买盘

路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三急升近3%，至六个半月最高，交易商称，受助于投资基金和根据技术图表进行交易的交易员买盘，以及出口需求改善。

近月CBOT-5月玉米合约 盘中跳升至200日移动均线之上，为去年10月来首次，之后引发进一步买盘，市场成交活跃。在4月1日跌至合约低位后，玉米期货每个交易日都走高。

美国农业部稍早表示，出口商出口销售13.6万吨美国玉米，目的地不祥。这是一周以来，第四日出口销量不低于10万吨。 　　5月玉米合约 升10-1/4美分，报3.94-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为692,110口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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