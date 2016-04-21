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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米骤跌，因升至六个月高位后出现获利回吐

路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周四骤跌近3%，交易商称，因看跌价差交易和获利回吐抛盘，此前价格升至六个月高位。

今日跌幅为3月31日以来最大，当时美国农业部意外发布大于预期的播种面积预估。今日是4月迄今玉米期货第二个交易日下跌。

近月CBOT-5月合约 收低10-1/4美分，报每蒲式耳3.84-1/2美元，接近200日移动均线支撑位。该合约稍早升至去年10月27日以来最高的4.02美元。

玉米供应收紧，巴西作物生长条件乾旱，令美国作物在全球市场更具竞争力，即使全球谷物库存仍充裕，投资者仍持看多押注。

美国农业部稍早发布的报告显示，截至4月14日当周，出口销售美国玉米120万吨，为约一个月来最大的出口量。

今日CBOT玉米期货成交量预计为725,216口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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