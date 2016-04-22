芝加哥期市：CBOT玉米期货因获利回吐急挫，本周下跌

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二日大幅下挫，交易员称，回吐了本周稍早录得的较大涨幅，因投资者获利了结，及美国春季播种向前推进。

交投最活跃的CBOT-7月合约 急跌3.9%，两日跌幅达6.2%，使得本周周线下跌0.9%。

但玉米跌幅今日不及小麦期货 6%的跌幅，小麦录得约两年半来最大单日跌幅。

根据美国农业部数据，美国农户种植速度和种植面积快于预期，预计今年在这两方面均高于去年。美国是世界最大玉米种植国。农户还售出了巨量旧作库存，重压了现货市场出价和期货市场。

CBOT近月5月小麦合约 收跌12-3/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为596,185口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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