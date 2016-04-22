芝加哥期市：CBOT玉米期货因获利回吐急挫，本周下跌

中国投资：优客工场完成4亿元B轮融资，成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二日大幅下挫，交易员称，回吐了本周稍早录得的较大涨幅，因投资者获利了结，及美国春季播种向前推进。
交投最活跃的CBOT-7月合约 急跌3.9%，两日跌幅达6.2%，使得本周周线下跌0.9%。
但玉米跌幅今日不及小麦期货 6%的跌幅，小麦录得约两年半来最大单日跌幅。
根据美国农业部数据，美国农户种植速度和种植面积快于预期，预计今年在这两方面均高于去年。美国是世界最大玉米种植国。农户还售出了巨量旧作库存，重压了现货市场出价和期货市场。
CBOT近月5月小麦合约 收跌12-3/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为596,185口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
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