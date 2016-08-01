芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因大豆急挫和美国作物天气良好

路透芝加哥8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，交易员称，与大豆急挫的走势同步，且天气预报显示，美国中西部作物生长地带的天气不会给作物带来威胁。

大部分美国作物的关键授粉期已经结束，对产量前景没有带来影响。

在美国农业部周一晚些时候发布周度作物生长报告前，路透调查的分析师预计，美国作物生长优良率为75%，低于前周的76%。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米114.4317万吨，低于120-140万吨的预估区间。

中国农业部一高级官员称，中国将在2020年前将玉米种植面积减少330万公顷，但预计这一减幅无法缓解该国供应过剩巨大的问题。

国家粮食交易中心数据显示，中国自5月底开始拍卖国储粮以来，已经出售了1,200万吨玉米，但只占计划拍卖总量的30%。

12月玉米合约 跌8-1/2美分，报3.34-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为239,534口。(完)

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