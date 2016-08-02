芝加哥期市：CBOT玉米跌至近两年低位，因美国作物前景强劲

路透芝加哥8月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，交易员称，尾盘的一轮技术性买盘部分抵消了盘初美国作物前景强劲带来的压力，盘初现货月合约 跌至近两年低位。

9月玉米合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.24-1/4美元，盘中触及3.19-1/2美元的2014年10月以来最低。

交投最活跃的12月玉米合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.34美元，盘中触及3.29美元的合约低位。

美国中西部地区的作物气候基本有利于作物生长。

美国农业部周一晚些时候报告称，76%的美国玉米生长评级为优良，与前周一致。分析师原本预计会较前周下跌。

中国的国家粮食交易中心报告拍卖了2.1138万吨国储玉米，待销售玉米总量为193.7895万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为365,656口。(完)

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