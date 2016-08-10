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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米小幅走高，市场等待美国农业部数据

路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走坚，但陷在窄幅区间内波动，因经纪商等待将于周五发布的美国农业部月度供需报告。

CBOT-12月合约收高1/2美分，报每蒲式耳3.33美元。

汤森路透旗下Lanworth预计，美国2016年每英亩玉米产量为165.6蒲式耳，低于美国农业部当前预计的168蒲式耳，市场因而获得支持。路透调查的其他分析师预计，美国农业部周五将上调单产预估。

大部分分析师还预计，美国农业部将上调2016/17美国玉米产量和结转库存预估。

玉米跑赢大豆，因交易员出脱大豆多头/玉米空头套利头寸。

美国农业部报告民间出口商向墨西哥出售14.365万吨2016/17美国玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为349,082口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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