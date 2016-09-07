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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及一周半高位，因技术性买盘及大豆期货走强

路透芝加哥9月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跳升逾1%，触及一周半高位，并在收盘前几分钟升至日高，交易商称因空头回补和技术性买盘。

大豆和小麦期货走强也为玉米期货升势助力，玉米期货连升第四个交易日，尽管预计今年美国玉米收成创新高。

本周稍早美元兑一篮子主要货币大跌，也帮助美国谷物在全球市场更有竞争力，支撑了玉米期货。

交投最活跃的12月玉米期货 结算价上扬4-3/4美分，报每蒲式耳3.33-1/4美元。

CBOT称，有282口9月玉米期货合约交割，9月合约将在一周内到期。

今日CBOT玉米期货预估成交量为219,852口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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