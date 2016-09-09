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市场报道 | 2016年 9月 10日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米受下周USDA报告前的仓位调整带动收高，本周大涨

路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五攀升至两周半高位，交易商称因在下周一美国农业部(USDA)报告前有空头回补和轧平仓位动作。

玉米期价从稍早跌势中反弹，本周收高3.5%，为6月来表现最好的一周。

交投最活跃的12月玉米期货 在8月31日触及合约低点3.14-3/4美元后一路反弹。

下周一美国农业部将公布月度供需报告，根据路透调查的分析师预估，农业部预计将玉米单产预估由8月12日所作的每英亩175.1蒲式耳下调至173.4蒲式耳。

46口9月玉米期货合约 交割，该合约将在下周到期。

交投最活跃的12月玉米期货 结算价上扬2-1/2美分，报每蒲式耳3.41美元。

今日CBOT玉米期货预估成交量为206,720口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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