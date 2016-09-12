芝加哥期市：玉米期货收跌，因大豆下跌和美国收成预估下调幅度不及预期

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透芝加哥9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，受累于大豆下跌的外溢影响，以及美国农业部下调2016/17年玉米收成和结转库存预估的幅度小于预期。
CBOT-12月玉米期货 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.39-1/2美元。
美国农业部在月度供需报告中下调美国玉米收成预估至每英亩174.4蒲式耳，8月预估为175.1蒲式耳。但该数据高于分析师预估的173.4蒲式耳，且仍将是历史高位。
农业部将2016/17年玉米结转库存预估从8月的24.09亿蒲式耳下调至23.84亿蒲式耳，但高于分析师的平均预期23.29亿蒲式耳。
今日稍后，农业部将公布周度作物生长报告，接受路透调查的分析师预计，玉米收割完成率为7%。
农业部报告，上周出口检验美国玉米134.3886万吨，与分析师预期的120-150万吨一致。
CBOT报告，有15口CBOT 9月合约交割。该合约于周三到期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,341口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)