芝加哥期市：玉米期货收跌，因大豆下跌和美国收成预估下调幅度不及预期

路透芝加哥9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，受累于大豆下跌的外溢影响，以及美国农业部下调2016/17年玉米收成和结转库存预估的幅度小于预期。

CBOT-12月玉米期货 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.39-1/2美元。

美国农业部在月度供需报告中下调美国玉米收成预估至每英亩174.4蒲式耳，8月预估为175.1蒲式耳。但该数据高于分析师预估的173.4蒲式耳，且仍将是历史高位。

农业部将2016/17年玉米结转库存预估从8月的24.09亿蒲式耳下调至23.84亿蒲式耳，但高于分析师的平均预期23.29亿蒲式耳。

今日稍后，农业部将公布周度作物生长报告，接受路透调查的分析师预计，玉米收割完成率为7%。

农业部报告，上周出口检验美国玉米134.3886万吨，与分析师预期的120-150万吨一致。

CBOT报告，有15口CBOT 9月合约交割。该合约于周三到期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,341口。(完)

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