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市场报道 | 2016年 10月 1日 星期六 04:55 BJT

芝加哥期市：玉米期货跳涨2%，因农业部库存数据利多

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五劲扬约2%，录得15个月来最大月涨幅，之前美国农业部在季报中估计，玉米库存低于分析师预期。

CBOT-12月玉米期货 收涨7-1/2美分，报每蒲式耳3.36-3/4美元，日涨幅为2.3%。该合约本月上涨11.5%，但本季度下跌6.1%。

美国农业部周五称，截至9月1日，美国玉米库存为17.38亿蒲式耳，为2006年以来最高水平，但低于分析师的平均预期17.54亿蒲式耳。

部分分析师表示，库存低于预期表明，牲畜养殖场使用玉米作为饲料的规模大于预期。

尽管库存大幅减少，但因预计今年美国玉米收成创纪录，玉米期价受限。

中国国家粮食交易中心报告，在国储玉米拍卖中出售4吨玉米。中国计划通过拍卖出售240万吨玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为327,504口。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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