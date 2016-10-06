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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因技术性卖盘和收割压力

路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因技术性卖盘和收割正在进行带来的压力。市场预计，美国玉米收成可能创纪录。

CBOT-12月玉米期货 收跌7-1/4美分，报每蒲式耳3.40-1/2美元，昨日触及两个半月最高3.49-1/4美元。

美国和全球饲料用小麦供应充裕，增加了玉米市场的利空人气。

美国上周出口销售强劲，支撑价格。农业部报告，上周出口销售美国玉米260.2万吨(新旧作合计)，超过分析师预估区间160-210万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为227,469口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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