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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因获利了结及大豆期货走软

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑，交易商称，因连涨两日后的获利了结等技术性卖盘，且受大豆期货走软牵连。

指标CBOT-5月玉米期货收低2-1/2美分，报每蒲式耳3.79-1/2美元。

美元走强和商品市场普遍走软带来进一步压力。汤森路透核心商品CRB指数下挫约1.3%。

美国农业部报告，上周出口销售69.24万吨旧作美国玉米和2.07万吨新作玉米，均低于市场预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为234,041口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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